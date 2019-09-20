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Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kestane toplamak için ormanlık alana giden Emine Yiğit (50), arı sokması sonucu fenalaşarak bayıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kestane toplamak için ormanlık alana giden Emine Yiğit (50), arı sokması sonucu fenalaşarak bayıldı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, Yiğit'i sedyeyle ambulansa taşıdı.

Ereğli Aktaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşi ve komşularıyla kestane toplamaya giden 3 çocuk annesi Emine Yiğit'i arı soktu. Alerjisi olan Emine Yiğit, rahatsızlandı. Yürürken bir anda yere düşerek baygınlık geçiren Emine Yiğit için eşi Metin Yiğit sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, mahallelinin gösterdiği ormanlık ve patika yolda 1 kilometre yürüdükten sonra Emine Yiğit’e ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadının ambulansa taşınması için Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekibinin gelmesiyle sedyeye alınan Emine Yiğit, dik yamaçtan zorlu çalışma sonrasında ambulansa ulaştırıldı.

Emine Yiğit, özel hastanesine tedaviye alındı. Emine Yiğit’in nefes darlığı yaşadığı öğrenildi.

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