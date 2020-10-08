Kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ekipler tarafından bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kestane toplamak için evden çıkan yaşlı adam ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Hacıosmanlar köyündeki 6 Ekim Salı günü kestane toplamak için gittiği dağda kaybolan Rahmi Gegekoğlu, ekipler tarafından bulundu. İddiaya göre Rahmi Gegekoğlu, 6 Ekim Salı günü kestane toplamak için sabah saatlerimde evden çıktı. Kendisinden haber alınamayan Gegekoğlu için yakınları ekiplere durumu haber verdi. Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı. Köylülerinin karşısına çıkan Rahmi Gegekoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



