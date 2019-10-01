HABER

Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden baba ve iki oğlu uçuruma yuvarlandı - Olayda baba öldü, oğullarından biri yaralı kurtarıldı, dere yatağına düştüğü tahmin edilen kayıp bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan baba hayatını kaybetti, bir oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolan diğer oğlunu arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Saadettin K. (54), oğulları Y.E.K ve A.K. (15) ile Şerbetpınarı mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı.

Bu sırada baba ve 2 oğlu, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Saadettin K'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K'nin beyanı üzerine kayıp A.K'yi arama çalışması başlattı.

Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle henüz bulunamayan A.K'yi arama çalışması için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyorZergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor
Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varÖzel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karasu Devlet Hastanesi Kayıp Kestane Kocaali Şerbetpınarı uçuruma yuvarlanma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki polise yönelik bombalı saldırı! MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.