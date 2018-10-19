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Kestane ve mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Mehmet Özdemir'in kestane ve mantar toplamak amacıyla gittiği ormanda cansız bedeni bulundu.

Kestane ve mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

KOZLU (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Mehmet Özdemir'in kestane ve mantar toplamak amacıyla gittiği ormanda cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Kargalar köyünde, engelli kardeşiyle birlikte yaşayan Mehmet Özdemir, 17 Ekim Çarşamba günü, kestane ve mantar toplamak için ormana gideceğini söyleyip, evden çıktı. Özdemir'den uzun süre haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin gösterdiği ormanlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 gündür aranan Özdemir'in bu sabah ormanda cansız bedenini buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özdemir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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