Kestanenin faydaları: Kestane ve kestane balı nelere iyi gelir, faydaları nelerdir?

Havalar soğumaya başlayınca kestaneciler sokaklardaki yerlerini alır, pazar tezgahlarına kestaneler yığılır. Ülkemizde çok sevilen kestane genellikle kebap yapılarak yenir. Eskiden sobada veya sacda yaptığımız kestaneyi artık fırında yapıyoruz. Peki kestanenin faydaları nelerdir biliyor musunuz? Tatlılara kattığımız, dondurmasını yaptığımız, pilava kattığımız hatta çorbası bile yapılan kestane, kayıngillerden kestane ağacının tohumudur. Kestane kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle beraber Eski Yunan’da bir şehir olan Kastania’dan geldiği öne sürülmektedir. Kalorisinin düşük olması nedeniyle de tercih edilen bir yemiş olan kestanenin ve kestane balının pek çok faydası bulunuyor. KESTANENİN BESİN DEĞERİ Taze kestanede nişasta ile çeşitli şekerler ile birlikte lif, düşük oranda yağ, çeşitli minareller, B1, B2 ve C vitaminleri yer almaktadır. 100 gr kestane içinin besin değeri şu şekildedir: Kalori ( kcal) : 160

Karbonhidrat (g) : 34

Şeker (g) : 9,6

Protein (g) : 3,2

Yağ (g) : 1,8

Sodyum (mg) : 9

Potasyum (mg) : 395 Tabii şu unutulmamaktadır ki bu besin değerleri kestanenin cinsine göre değişmektedir. Ayrıca kestanenin haşlanması veya kızartılması da besin değerlerinin değişmesine yol açmaktadır. Örneğin kestane haşlandığı zaman nem oranı yükseldiği için toplam enerji miktarı (kalori) %25 azalmaktadır. Ayrıca potasyum ve sodyum miktarları da düşmektedir. Kavrulduğunda ise şeker oranı %25 artmakta ve buna bağlı olarak kalorisi yükselmektedir.

KESTANENİN FAYDALARI Kestane içerdiği mineraller, vitaminler ve besleyici maddeler ile pek çok şeye fayda sağlar. Kestane, beyin hastalıklarına, felç ve sinir sistemi rahatsızlıklarına, nezleye, kemiklerin güçlenmesine, romatizmaya, damar sertliğine, hazmı kolaylaştırmaya, kabızlığı geçirmeye ve cinsel performansa faydalıdır. Peki bunca faydayı nasıl sağlamaktadır? Kestanede yer alan folik asitler, kırmızı kan hücreleri ve DNA sentezi için önemli bileşenlerdir. Mineral açısından zengin olan kestane bir demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve çinko kaynağıdır. Barındırdığı magnezyum ve fosfor mineralleri kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kestanede bolca potasyum bulunur. Potasyum vücudumuzun sağlığı için önemli bir maddedir. Ayrıca barındırdığı antioksidanlar vücudun arınmasına yardımcı olur. Kestanedeki manganez minerali de kan pıhtılaşması ve bağ dokusu üretimine katkı sağlar. Kestanenin Sindirim Sistemine Faydaları Yüksek miktarda lif (3 avuçluk kestanede 4 gram lif bulunur.) barındıran kestane sindirim sisteminin düzenlemeye yardımcı olur. Kestanedeki lifler kolestrolün düşürülmesine, kan şekerinin sabitlenmesinde faydalıdır. Lif alımı tokluk hissiyatı vermesinden dolayı da kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Bu lifler ayrıca dışkıların vücuttan çabuk atılmasını da sağlar ki kabızlık ve benzeri sorunları çözmenize yardımcı olur. Kestanenin Enerjisi Günlük enerji miktarınızı artırmak için karbonhidrata ihtiyaç duyanlar için kestane etkili bir besindir. Fındık ve badem gibi gıdalar karbonhidrat bakımından zayıf oldukları için genellikle daha çok diyette olanlarca tercih edilmektedir. Kestanenin Sinir Sistemine ve Beyne Faydaları Barındırdığı B vitamini yağda çözülmekte ve kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar, RBC) çoğalmasına yardımcı olur. Kestanenin içinde bol bulunan B vitamlerinden filotin, tiamin ve ribovlavin beyin beyin fonksiyonları için faydalıdır. 3 avuç kadar kestane günlük B vitamini ihtiyacını karşılar ki kestane cevizden sonra beyin için en faydalı besinlerden biridir. Linoleik asit gibi temel yağ asitleri içeren yağlar bebeklerin sinir sisteminin gelişmesine de katkı sağlar. Hamilelik sırasında kestane de tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Antioksiden olarak Kestane Kestanenin barındırdığı mineraller antioksidan görevi görür ve serbest radikalleri ortadan kaldırır. Serbest radikaller hücrelere, proteinlere ve DNA’ya zarar verir. Kanser, damar tıkanıklığı, alzheime ve parkinson gibi ciddi hastalıklarla ilişkilidir.