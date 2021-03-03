Kestel Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Kestel Belediyesi’nin iştirâki Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin lehine sonuçlanan sözleşmede yüzde 40 ile 45’e varan oranlarda iyileştirme yapıldı.

Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme hem çalışanları, hem işvereni memnun etti. Kestel Belediyesi Kademe Amirliği’nde düzenlenen coşkulu törende imzalanan toplu sözleşme ile personel maaşlarında yüze 40 ile 45’e varan oranlarda iyileştirme yapıldı.

Yapılan zamların yanı sıra Kesbeltaş A.Ş.’ye bağlı 180 personelin sosyal hakları da iyileştirildi. Sözleşme kapsamında işçilere, Kurban Bayramı’nda 1000 TL, Ramazan Bayramı’nda ise 200 TL ikramiye verilecek. İşçilerin merakla beklediği anlaşma, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz’un imzaladığı sözleşmeler ile sağlandı. Meşale, konfeti ve müzikler eşliğinde sözleşmeyi kutlayan Kesbeltaş A.Ş., personelleri, Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Başkan Önder Tanır, ‘’2 yıl önce işçi arkadaşlarımızın şartlarını, kadrolu işçilerimiz ile aynı seviyeye çıkarmak için bir söz vermiştik. Ne mutlu ki, bugün imzalayacağımız sözleşme ile, bu sözümüzün yerine geldiğini görüyoruz. İşçimize, emeğe, hizmete harcadığımız para helal hoş olsun, sizler her zaman daha iyilerine layıksınız. 2 yılı kapsayan bu sözleşmede, önümüzdeki sene enflasyon artı 1 oranında koymuş olduğumuz maddeyle zamanın şartlarına, işçilerimizin maaşlarını kurban etmeyeceğiz. İşçilerimizin ikramiyesini 10 iş gününden 32 güne yükselttik. Kurban Bayramı’nda 1000 TL, Ramazan Bayramı’nda 200 TL ikramiye ile, Bursa’daki tek yerel yönetim olduk. İşçilerimizin maaşlarını, aileleriyle birlikte mutluluk ve sağlık içerisinde harcamasını diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

‘’Hizmet-İş Sendikası adına konuşma yapan Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, ‘’Bu toplu iş sözleşmesi ile Belediye Başkanımız Önder Tanır sayesinde işçi ve emekçi, emek ile alın teri kazanmıştır. Kestel Belediyesi işçisi artık enflasyon karşısında ezilmeyecektir. Geleceği teminat altına alınmıştır. Bu zamlar belediyemizin çok parası olduğu için değil, işçilerimizin Kestel halkına daha iyi bir hizmette bulunması için verilmiştir. Belediye Başkanımız üzerine düşeni, artık sıra işçilerimizde. Hayırlı ve uğurlu olsun’’ diye konuştu.

