Kestel Belediyesi’nden eğitime destek projesi

Kestel Belediyesi, lise ve orta okul son sınıf öğrencilerine her ay deneme sınavı yapıp soru ve kaynak kitaplar dağıtacak.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen kaymakamlık binasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında Kestel Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki orta okul ve lise son sınıflardaki ile mezun durumdaki üniversiteye hazırlanan yaklaşık 2 bin öğrenciye her ay deneme sınavı yapacak. Bu sınav ile birlikte öğrencilerin analizleri yapılıp, seviyeleri test edilecek. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede açılan kurslarda liselere giriş sınavına hazırlanan 700 öğrenciye, üniversiteye hazırlanan 350 öğrenciye ve mezun durumdaki 80 öğrenciye kaynak kitapları ile birlikte soru bankaları dağıtılacak. Böylece öğrenciler sınavlara belediyenin projesi kapsamında dağıttığı kitaplarla hazırlanacak.

İmza töreninin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için bir protokol imzaladık. 700 liseye hazırlanan, 350 üniversiteye ve 80 mezun olan öğrencimize vereceğimiz destek ile yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Ayrıca her ay yapacağımız deneme sınavlarıyla 2 bin öğrencimizin eğitim seviyelerini, gelişimlerini takip edeceğiz. Bugünkü protokolümüz gençliğimiz ve Kestel adına hayırlı olsun” dedi.