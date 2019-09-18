HABER

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında din görevlileri, muhtarlar ve okul müdürlerini bir araya getirdi.‘Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Yalnız Değilsiniz.

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında din görevlileri, muhtarlar ve okul müdürlerini bir araya getirdi.
‘Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Yalnız Değilsiniz. Büyükşehir Yanınızda’ sloganıyla Kestel Kültür Merkezi’nde ilçe halkına yönelik olarak gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu da katıldı. Programda önce protokol konuşmaları yapıldı. Ardından; GADEM Uzmanı Hülya Özkan Timur tarafından katılımcılara,alkol ve madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik bilgiler aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, program açılışında yaptığı konuşmada, alkol ve madde bağımlılığının sadece Türkiye’nin değil dünyanın genelini kapsayan en önemli problemlerden biri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılının Ağustos ayından bu yana GADEM vasıtasıyla bu tür bağımlılıklarla mücadeleyi hız kesmeden artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Fidan, “Yaptığımız araştırmalar ve yaşadığımız sıkıntılarda, insan hafızasının alamayacağı konularla karşılaşıyoruz. Bir evde baba da çocuklar da madde bağımlısı ama kimse diğerini bilmiyor. Birbirlerinden haberleri yok. Cezaî müeyyideler bulunmasına rağmen, aralıklarla cezaevine girerek, zararlıları kullanmaya ve satmaya devam ediyorlar. Bağımlılığa yakalanan çocuklarımızı nasıl fark edeceğiz, bunlara karşı ne gibi tedbirler alacağız, madde bağımlılığıyla ilgili mücadeleyi top yekûn nasıl yapacağız? Bunun üzerinde ısrarla duruyoruz” dedi.
“Çok büyük bir hizmet”
Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ise uyuşturucunun terörün farklı bir boyutu olduğunu ifade etti. Madde bağımlılığının çocukları ailelerinden ayırdığını, bireylerin ‘ailelerinin yanında olmalarına rağmen’ onlardan uzak yaşadığını söyleyen Karakaya, “Bu durum Allah korusun her ailenin başına gelebilir. Profesyonel donanımla yaklaşılması gereken, zor bir alan. Tespit etmek zor. Tespit etseniz bile tedavi süreci uzun. Bu konferansın, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı en önemli hizmetlerden biri olduğu kanaatindeyim. O ailelere el uzatabilmek, çok büyük bir hizmet” diye konuştu.

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansı

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Atatürk Evi Projesi için imzalar atıldıAtatürk Evi Projesi için imzalar atıldı
Bakan Varank, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıBakan Varank, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.