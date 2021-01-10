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  4. Kestiği odunun içinden ay yıldız figürü çıktı

Kestiği odunun içinden ay yıldız figürü çıktı

10.01.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Kestiği odunun içinden ay yıldız figürü çıktı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.

Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yaşayan Emrah Yolcuoğlu (28), kışa hazırlık için evin önündeki odunları kesmeye başladı. Bu sırada parçaladığı odunun içinde ay ve yıldız şeklini almış görsel ile karşılaşan Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak için odun kesiyordum. Bu sırada gördüğüm görsel beni çok duygulandırdı. Odunun içinde ay ve yıldız şekli almıştı. Şaşkınlığımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Türküm diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi. (DHA)

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