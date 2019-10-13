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Kestiği ağaç üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gazelli Mahallesi’nde kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs yaralandı.Alınan bilgilere göre, Gazelli Mahallesi’nde ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesim yapan Necati T’nin (46) üzerine ağaç devrildi.

Kestiği ağaç üzerine devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gazelli Mahallesi’nde kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gazelli Mahallesi’nde ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesim yapan Necati T’nin (46) üzerine ağaç devrildi. Bacakları ağacın altında kalan talihsiz adamın yardımına çevredeki arkadaşları koştu. Ağacın altından çıkarılan Necati T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırık olan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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