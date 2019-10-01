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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 00:18 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke Orman İşletme Şefliği'nin izniyle kesim yapan Baykal'ın üzerine çam ağacı devrildi. Ağacın altında kalan Baykal'ı gören yanındakiler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda ağacın altından çıkartılan Baykal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Baykal, buradan da Kozan İsmet Atlı Stadı'na gelen helikopter ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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