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  4. Kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs ağır yaralandı

Kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs ağır yaralandı

01.12.2020 23:34 | Son Güncelleme:
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Kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs ağır yaralandı

Rize’de kestiği ağaç başına çarpan şahıs ağır yaralandı.Olay, Güneysu ilçesi Kıbledağı Köyü’nde meydana geldi.

Rize’de kestiği ağaç başına çarpan şahıs ağır yaralandı.
Olay, Güneysu ilçesi Kıbledağı Köyü’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Ahmet Köse, köyünde ağaç kestiği sırada ağaç düşerek kafasına isabet etti. Olay yerinde ağır yaralanan Köse’nin annesi vakit kaybetmeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Köse Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Köse’nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs ağır yaralandı

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