HABER

Kestiği ağaç üzerine düşünce bacağı koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Kestiği ağaç üzerine düşünce bacağı koptu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişinin bacağı koptu.

Armutlu Mahallesi'ndeki arazisinde çalışan Kemal Yılmaz'ın (60) üzerine, kestiği ağaç düştü.

Olayda, Yılmaz'ın, iki ağacın arasında kalan sağ bacağı, diz kapağının altından koptu.

Çevredeki vatandaşların durumu öğrenmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın kopan bacağı ise mahalle sakinlerinin arama çalışmasına rağmen bulunamadı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltındaDev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ bacak ordu

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.