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Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 19:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, 13.00 sıralarında Kuyumcullu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 13.00 sıralarında Kuyumcullu Mahallesi’nde meydana geldi. Orman kesim işinde çalışan Ömer İskender (44), Kuyumcullu Mahallesi’nde orman kesim ihalesini kazanan firma tarafından belirlenerek işaretlenen ağaçları kestiği esnada bir ağaç üzerine devrildi. Olayı gören arkadaşları bir yandan sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da üç çocuk babası İskender’in yardımına koştu. Ağacın altından güçlükle çıkarılan İskender’in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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