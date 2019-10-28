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Kestiği ağacın altında kalan adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Tahta Köprü Mahallesi’nde ormanlık alanda kışın yakmak için ağaç kesen şahıs, kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Tahta Köprü Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Tahta Köprü Mahallesi’nde ormanlık alanda kışın yakmak için ağaç kesen şahıs, kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.
Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Tahta Köprü Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karatay (51) evinin kışlık yakacak ihtiyacını tedarik etmek için ormana ağaç kesmeye gitti. Ormanlık alanda ağaç kesen talihsiz adam, bir anda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Karatay’ı ağacın altından çıkartan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mustafa Karatay’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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