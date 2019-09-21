Kestiği ağacın altında kalan imam öldü

Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Gölyazı Camii İmamı İbrahim Öz (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Gölyazı Camii İmamı İbrahim Öz, iddiaya göre bahçesinde kestiği ağacın altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz’ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Terme Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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