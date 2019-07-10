Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karaman’da kestiği ağacın altında kalan 44 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Bayır köyü Bayır yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayladaki ormanlık alanda ağaç kesmekte olan işçi Hüseyin Barış’ın (44) kestiği ağaç üzerine devrildi. Hüseyin Barış’ın ağacın altında kaldığını gören diğer işçiler durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Hüseyin Barış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Barış’ın cansız bedeni Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

