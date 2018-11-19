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Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanda çalışan bir işçi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki Alaşehir Orman İşletme Şefliğinin kesim alanında çalışan Ali F. (37), kestiği ağacın altında kaldı.

Başından ağır yaralanan ve mesai arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Alaşehir iş kazası orman

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