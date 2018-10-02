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Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde ormanlık alanda Remzi Karabulut'un (58) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Karabulut'un cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

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Kestiği ağacın altında kaldı Sivas Yıldızeli

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