Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Düzce'de, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mengencik köyünde eşi ile fındık bahçesine giden Bedir Ay (65), kestiği söğüt ağacının altında kaldı. Yanında bulunan eşi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekiplerin müdahalesi sırasında baygınlık geçiren Bedir Ay'ın eşi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ay'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
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