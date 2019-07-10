Karaman'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bayır Köyü Bayır Yaylasındaki ormanlık alanda çalışan Hüseyin Barış'ın kestiği ağaç üzerine devrildi.
Barış'ın ağacın altında kaldığını gören diğer işçiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Barış'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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