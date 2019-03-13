HABER

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarlasında kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.Olay Manavgat Karavca Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarlasında kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay Manavgat Karavca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk babası Ahmet Çifçi, eşiyle birlikte traktörle Çorak mevkiinde göl kenarında bulunan tarlasına temizlik yapmaya gitti. Zeytin fidanı dikeceği tarlasında fidanlara gölge yapan adam, motorlu testere ile kesmeye çalıştığı çam ağacının altında kaldı.
Göl kenarında bulunan tarlada zeytinlerle ilgilenen eşi, Ahmet Çifçi’nin feryadı üzerine bölgeye gittiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çifçi’nin ölüm haberini duyan yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu. Çifçi’nin eşi ve akrabaları olay yerinde ağıtlar yaktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi Çifçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye kurtarma ekibi ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulunurken, Ahmet Çifçi’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.