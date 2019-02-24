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Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 01:28 | Son Güncelleme

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde bir köyün ormanlık alanında ağaç kesen bir kişi kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.Olay; akşam saatlerinde Düzce’nin Yığılca İlçesi Hacıyeri Köyü’nde meydana geldi.

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde bir köyün ormanlık alanında ağaç kesen bir kişi kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay; akşam saatlerinde Düzce’nin Yığılca İlçesi Hacıyeri Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Nevzat Kuzu, köyün ormanlık alanında yapılan ağaç kesimine arkadaşlarıyla birlikte gitti. Burada ağaç kesen Nevzat Kuzu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu kaçamayarak ağacın altında kaldı. Çevrede bulunan arkadaşları Kuzu’nun altında kaldığı ağacı üzerinden kaldırdılar ancak Nevzat Kuzu’nun hareketsiz yattığını görünce durumu hemen jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Kuzu’nun hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Nevzat Kuzu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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