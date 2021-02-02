HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

02.02.2021 19:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Hacıulu Mahallesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Hacıulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Durdu Topçu, akşam saatlerinde tarlasında bir hafta önce kestiği ağacın dallarını kesmeye çalışırken altında kaldı. Ağır yaralanan Topçu’yu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdu Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelediği 2 çocuk babası Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durdu Topçu’dan geriye kestiği ağacın yanında duran şapkası kalırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilkDiyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk
74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?
1/

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Yeni ABD yönetimiyle ilk temas

Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

Bakan Soylu'dan 'sansürlü' Twitter mesajı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

İzmir'de sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'den acı haber: Cansız bedenine araç içinde ulaşıldı

Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.