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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

03.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Ordu’nun Kumru ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Ergentürk Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Ergentürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gerekli izinleri alıp, özel tapulu arazide ağaç kesmek isteyen Mustafa Uysal’ın (31) üzerine kestiği ağaç devrildi. durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürülen Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

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