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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Remzi Karabalut (58), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Remzi Karabalut (58), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde meydana geldi. Şarkışla'da yaşayan Remzi Karabulut, para karşılığı ağaç kesmek için Çağlayan köyüne geldi. Köy yakınlarındaki ormanlık arazide çalışan Karabulut'un üzerine kestiği ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Remzi Karabulut'un yüzüne de elindeki motorlu hızar çarptı. Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Remzi Karabulut'un cenazesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Karabulut'un cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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