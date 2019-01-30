Kestiği ağacın altında kaldı

Kırklareli’nde kestiği ağacın altında kalan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Karahamza köyünde H.P. isimli şahsın üzerine kendisine ait çiftlik evinde kestiği ağaç devrildi. Göğsüne düşen ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olan H.P. Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı.
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