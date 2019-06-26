Kestiği ağacın altında kaldı

Bursa’da kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Bursa’nın İnegöl’ün Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (64) isimli mahalle sakini, tarlasında bulunan kavak ağacını kesmek istedi. G.A., ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam, yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.
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