HABER

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan Zekeriya Yalçın (54) yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan Zekeriya Yalçın (54) yaşamını yitirdi.
Olay, dün Söğütlü Türkbeyli Kışla Mahallesi Elezler mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesen Zekeriya Yalçın, kesim sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Yalçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
FETÖ ile korkutup, 400 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandıFETÖ ile korkutup, 400 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
Ormanlık alanda kaçak kazıya 3 gözaltıOrmanlık alanda kaçak kazıya 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.