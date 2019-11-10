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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.
Olay, dün ilçeye bağlı Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Özdemir'in kurudu için motorlu testereyle kestiği ağaç, üzerine devrildi. Özdemir için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selami Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özdemir’in cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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