Kestiği ağacın altında kalıp yaralandı

Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ulubey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan M.A. (49), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kadıncık Mahallesi'de meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapan M.A.'nın kestiği ağaç, üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın altında sıkışan M.A., ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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