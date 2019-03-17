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Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde motorlu testere ile ağaç kesen adam, kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinin Sakız köyüne bağlı Hayırlı mezrasında ikamet eden Ramazan A.

Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra kurtuldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde motorlu testere ile ağaç kesen adam, kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinin Sakız köyüne bağlı Hayırlı mezrasında ikamet eden Ramazan A. isimli köylü, eline aldığı motorlu testere ile metrelerce uzunluğundaki kavak ağacını kesmeye çalıştı. Köylülerinde uzaktan izlediği ağaç kesimi esnasında kesilen ağaç aniden devrildi. Ramazan A.’yı izleyen köylüler durumu fark edince Ramazan A.’ya seslenerek kaçmasını istedi. Kestiği ağacın üzerine geldiğini köylülerin seslenmesiyle fark ederek kaçan Ramazan A., ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Cep telefonlarının kayıtta olduğu o anlarda ağacın devrilmesi esnasında Ramazan A.’nın yaşadığı panikte saniye saniye kaydedildi. Ağacın devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken bazı telefon kabloları zarar gördü.

Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra kurtuldu

Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra kurtuldu

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