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Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kestiği ağacın dalı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Olay sabah saatlerinde Paşapınar Mahallesi’nin üst kesimlerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kestiği ağacın dalı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Paşapınar Mahallesi’nin üst kesimlerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orman İşletme Şefliği’ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner (54), ormanlık alanında belirlenen ağaçların kesimini yaparken, kestiği bir ağacın dalı koparak kafasına düştü. Ağır yaralanan Bahattin Güner için olay yerine ambulans çağrıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Bahattin Güner kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu
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