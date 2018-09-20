Kastamonu'nun Küre ilçesinde kestiği demir boruların altında kalan kişi öldü.
İlçede özel bir şirkette çalışan Akif Ertürk, kestiği hurda demir boruların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Ambulansla Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ertürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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