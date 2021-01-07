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Kestiği hindi canından etti

07.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Malatya’da hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Doğanşehir ilçe merkezinde meydana geldi.

Malatya’da hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Doğanşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Dinçer, Adana’da bulunan çocuklarına götürmek için komşusunda evlerinin bahçesinde daha önceden almış olduğu hindiyi kesmesinde yardımcı olmasını istedi. Komşusu ile bahçede hindiyi kesen Dinçer, temizlediği hindiyi eve götürmek isterken, bahçede bulunan demir bir kancaya ayağı takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü. Bıçağın göğsüne saplanması sonucu yaralanan şahıs bıçağı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra gittiği evinde kanaması devam edince yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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