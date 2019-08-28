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"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: - "Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak tesisinin projesi tamamlandı. Ümit ediyorum ki kayak tesisi tamamlandığında İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girdiğinde, İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Çiftlik ilçesindeki Tepecik kazı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çiftlik ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şimşek, muhtarlarla tarım, eğitim, içme ve sulama suyu, elektrik, sağlık gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Çiftlik ilçesinde ekonomik ve turizm yönünden büyük atılımlar yapılacağını ifade etti.

Niğde-Çiftlik kara yolunun yüzde 90 oranında tamamlandığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz imkanlarıyla ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak tesisinin projesi tamamlandı. Ümit ediyorum ki kayak tesisi tamamlandığında İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak.
Tabii ki bu büyük projenin hayata geçmesiyle hem ilimiz hem de Çiftlik ilçemiz gerek ekonomik gerekse turizm bakımından büyük bir ivme kazanacak. Projemizin şimdiden ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantının ardından Şimşek, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'i ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

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