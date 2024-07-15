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Keten tohumu yağı faydaları nelerdir? Keten tohumu yağı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.07.2024 01:08
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Günümüzde sağlıklı beslenmeyi tercih edenler ve kilo vermek ya da mevcut kilosunu korumak isteyenler tarafından sıkça tercih edilen keten tohumu, çeşitli besinlerle birlikte tüketilen ve birçok açıdan faydası olduğu bilinen bir gıdadır. Ancak çeşitli ürünler bünyeden bünyeye farklı etkilere neden olabildiği için düzenli kullanım için doktora danışılması gerekir.

Keten tohumu yağı faydaları nelerdir? Keten tohumu yağı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Keten tohumu, küçük, kahverengi, susamı andıran bir forma sahip olan, altın sarısı ya da kırmızı renkleri de bulunan tohumlardır. Bileşenleri arasında çeşitli mineraller ve vitaminler yer alır. Besin değerleri de son derece yüksek olan keten tohumu yağ formu ile de bilinir ve sık olarak kullanılır. Ayrıca insan vücudu için birçok yararının olduğu da kabul edilmiştir.

İltihaplara, uykusuzluk sorununa, çeşitli hastalıklara iyi geldiği kabul edilen keten tohumu yağının faydaları da oldukça fazladır. Ancak bilinçsizce kullanılmamalı, kullanım amacı doğrultusunda uzman bir doktora danışılarak hareket edilmeli ve doktorun önerdiği dozda ve düzende kullanılmalıdır.

Keten tohumu yağı faydaları nelerdir?

Keten tohumu yağı, keten tohumlarından yapılan bitkisel bir yağdır. Yüksek oranlarda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, özellikle omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Doymuş yağ asitleri oranı düşüktür. Keten tohumları yüksek miktarda lif ve potasyum, çinko, magnezyum, bakır gibi mineraller ve çeşitli vitaminler içerir. Bu yağın bilinen birçok faydası vardır ve doktor yönlendirmesine istinaden birçok rahatsızlığın çözümü için kullanılabilir. İnanılan bazı keten tohumu yağı faydaları şunlardır:

  • Kalbi korur.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Kan basıncını düzenler.
  • Kanser hücrelerinin yayılmasını ve büyümesini engeller.
  • Sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunur.
  • Vücutta iltihaplanma durumlarını önler.

Keten tohumu yağı ne işe yarar?

Bilinçli bir şekilde ve doktor kontrolünde kullanılan keten tohumu yağının birçok probleme iyi geldiği kabul edilmiştir. Bazı rahatsızlıkların tedavisinde de eğer doktorlar uygun görürse ve önerirse kullanılabilir. Bu duruma örnek bazı rahatsızlıklar ve keten tohumu yağının işe yaradığı inanılan durumlar şunlardır:

  • İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde iltihap sorunlarında faydalıdır.
  • Atardamar sertleşmesi sorununa karşı kullanılabilir.
  • Kanser tedavisinde kullanıldığı bilinir.
  • Kalp rahatsızlıklarının tedavi süreçlerinde kullanıldığı bilinir.

Keten tohumu yağı neye iyi gelir?

Dünya çapında bilinen ve kullanılan keten tohumu yağı bağışıklık sistemi ile dost bir gıda türüdür. Bağışıklık sisteminin standart görevlerini yerine getirmesi için ve hatta kanser hücrelerinin yayılmasına engel olabilmesi için de kullanılabilmektedir. Doktor onayı olduğu ve doktor tarafından kişinin bünyesinin uygun görüldüğü durumlarda şu rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılır:

  • Kalp sorunları
  • Kolesterol
  • Düşük bağışıklık sistemi
  • Kanser olasılığı
  • Saç problemleri
  • İltihap durumları

Keten tohumu yağının yan etkileri var mıdır?

Genel olarak keten tohumu yağının kullanım miktarı olarak günde 1 yemek kaşığı belirlenmiştir. Ancak bu doz da doktora danışılarak kullanılmalıdır. Özellikle sağlığı ile ilgili bazı özel durumları bulunan kişilerin çok dikkatli olması gerekir. Fazla veya yanlış tüketilmesi ya da kullanılması durumu söz konusu olduğu durumlarda bazı yan etkileri de görülebilen keten tohumu yağının en bilinen olası yan etkilerinden bazıları şunlardır:

  • Şişkinlik
  • Gaz sorunları
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Sindirim sisteminde sıkıntılar

Keten tohumu yağı kimler kullanamaz?

Keten tohumu ve keten tohumu yağı birçok rahatsızlığın ve sağlık sorununun tedavi süreçlerinde önerilebilen bir gıdadır. Ancak bazı kişilerin kullanmasında sakınca olabilir. Bu nedenle bir doktora danışmadan düzenli olarak ve bilinçsizce kullanılmaması gerekir.Özellikle bazı kişilerin dikkatli kullanması hatta hiç kullanmaması önerilir. Şu durumdaki kişilerin keten tohumu yağını kullanmaması ya da kullanacaksa doktor kontrolünde kullanıp aşırıya kaçmaması önerilir:

  • Yüksek tansiyon hastaları
  • Diyabet hastaları
  • Böbrek hastalığı olan kişiler
  • Hamileler
  • Emzirme sürecindeki anneler
  • Alerjik reaksiyonları bulunanlar

Önemli not: Bu içerikte yer alanlar tıbbi tavsiye niteliğine sahip değildir. İçindekiler sadece bilgi verme amacı taşır. Herhangi bir tıbbi problemin teşhisi ya da tedavisi amacı ile kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorunu olan kişiler sorun yaşadığı konu ile ilgili uzman bir doktora danışmalıdır.

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