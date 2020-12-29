Keten tohumu yağı ile kendi kendini onaran telefon ekranı geliştirildi!

Akıllı telefon kullanıcıları bilirler. Telefon ekranını kırmak bir nevi kabus gibidir. Her gün saatlerinizi geçirdiğiniz akıllı telefonunuz bir anda ortasında çatlaklarla karşınıza çıkar ve sinirlerinizi oldukça zorlar. Bunun için ekranınızı değiştirmek kesin çözümdür. Ancak Güney Kore'deki Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIST) bilim insanları kırılan akıllı telefon ekranlarını onarmanın güzel bir yolunu buldu. Keten tohumu yağı içeren bu yol, kimimizin 2020 yılında aldığı en güzel haber olabilir.

BU EKRAN KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIST) Dr. Yong-Chae Jung tarafından yürütülen çalışmada kendi kendine iyileşebilen renksiz bir malzeme geliştirildi. Keten tohumu yağını mikrokapsüller şeklinde ekrana yerleştirmeyi içeren çalışmanın ekibine göre mikrokapsüllerdeki yağlar ortaya çıktıklarında çatlakları onarabiliyor. Keten tohumu yağı normalde oda sıcaklığında sertleşiyor ancak bilim insanları süreci hızlandırmak için daha yüksek sıcaklıklar ve UV ışığı kullanıyor.

20 DAKİKADA İÇİNDE SİHİR GERÇEKLEŞİYOR

Çalışmaya göre mikrokapsüller yeni oluşan çatlaklarda patlıyor ve herhangi bir hasarı onarıyor. Ekip, çığır açan yeni malzemenin çatlakların yüzde 95'ini giderebileceğini ve bunu 20 dakika içinde yapabileceğini iddia ediyor. Araştırmanın tamamı ‘Composite Part B: Engineering‘ dergisinde yayımlanmış durumda.

