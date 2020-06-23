Keten Tohumu Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu, altın renkli veya kahverengi küçük tohumlardır ve ham haldeyken yenilebilir. Yemeklerde ya da filiz halindeki kullanımı daha faydalıdır. Keten tohumu sayesinde vücut, alınan besinleri daha kolay sindirir. İnsan sağlığı üzerinde olumlu katkıları olan bu besin, ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilir. Aynı zamanda Amerika, Asya ve Afrika'nın geleneksel mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lignan bakımından oldukça zengindir. Bu tohumlarda manganez, tiyamin ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Aynı zamanda B6, C vitamini, demir, kalsiyum, sodyum ve potasyum içerir. Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir? Keten tohumunun içerisindeki güçlü besinler, iltihaplanma, astım, kardiyovasküler hastalıklar, artrit, diyabet ve alerji gibi pek çok hastalıkla savaşmaya yardımcı olur. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir ve daha birçok hastalığa şifa kaynağı olur. Vücudu toksinlerden temizler.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Cilt ve saçlar için yararlıdır.

Kabızlığı giderir.

Yaşlanmayı geciktirir.

Kadınlık hormonlarını dengeler.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Mükemmel bir lif kaynağıdır.

Vücudu toksinlerden temizler.

Antioksidan bakımından zengin olduğundan kanseri önlemeye yardımcı olur.

Göz kuruluğunu azaltır. Keten Tohumu Nasıl Yenir? Keten tohumunu çiğneyerek tüketmek mümkündür. Fakat sert olduğu için sindirilmeden vücuttan atılır. Keten tohumu, **öğütülüp toz haline getirildikten sonra suyla birlikte karıştırılarak tüketildiğinde sindirimi daha kolay olur.

**Keten tohumunu, yaptığınız hamur işlerinize, çorbalara ve yoğurda koyarak tüketebilirsiniz. Günde 1 veya 2 tatlı kaşığı kadar yenilmesi yeterli olur. Keten tohumu yoğurtla nasıl yenir? 1 kase kadar yoğurdun içerisine 1-2 tatlı kaşığı kadar keten tohumu konulur. İsteğe bağlı olarak evde bulunan meyvelerden de içerisine ilave edilerek ara öğün olarak tüketilebilir. Keten tohumu yağı nasıl kullanılır? Yoğurda katılarak, salatalara damlatılarak yani bütün yiyecek ve içeceklere konularak rahatlıkla tüketilebilir. Ancak, keten tohumu yağını günde 1 kaşıktan fazla tüketmeyiniz. Keten tohumu aç karnına mı alınmalı da merak edilen sorular arasında yer alır. Yemeklerden 1 saat kadar önce aç karnına tüketilmesi daha faydalıdır. Keten Tohumu Kilo Verdirir mi? Keten tohumu, chia tohumuyla birlikte kullanıldığında bu iki besinin karışımı, açlık hissini bastırır ve kilo vermenize yardımcı olur. Keten tohumu ayda kaç kilo verdirir, denilirse düzenli şekilde tüketildiğinde haftada 1 kilo, ayda ise 4 kilo vermenizi sağlar. Chia Tohumu: Faydaları Nelerdir, Nasıl Tüketilir?

Keten Tohumu Suyu ile Zayıflama Keten tohumu suyu, bağırsağın sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan vitamin ve mineraller, omega-3 yağ asitleri ile lif bakımından oldukça zengindir. Bu tohum; kan seviyesini düşürme, vücuttaki zararlı toksinleri atma, iştahı düzenleme ve metabolizmayı güçlendirme gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırır. Omega-3 yağ asidi sayesinde, ter bezlerinin işlevi artarak vücuttaki fazla yağın erimesini sağlar. Kilo vermenizi sağlayan doğal bir ürün olması bakımından da önem taşır. Keten Tohumu Suyu Nasıl Tüketilir? Keten tohumu suyunun, sabahları aç karnına içilmesi daha iyi sonuç verir. Bunun için keten tohumu suyunu akşam yatmadan önce hazırlamanız gerekir. Keten tohumu tarifleri: 1 litre kaynar suyun içerisine 3 çorba kaşığı kadar keten tohumu ekleyerek, bir gece kapalı bir kapta bekletin. Sabah bu kaptaki su, jel kıvamına gelir. Yemeklerden yarım saat kadar önce, günde 3 ya da 4 kez 150 ml kadar içebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için içine bal ilave edebilirsiniz. Bu işlem, 10 gün boyunca tekrarlanır. Daha sonra 10 gün ara verilerek vücut dinlendirilir. Aynı işlemler istenilen sonuç alınıncaya dek tekrarlanır. Bu yöntem, sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.

Keten tohumu suyunun hazırlanması için bir diğer yol: 1 su bardağı soğuk ya da sıcak suya 1 çay kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu eklenir. 30 dakika kadar bekletilen su, jel kıvamına gelir. Tek başına ya da doğal bir meyve suyunun içine koyarak tüketebilirsiniz. Keten Tohumu ve Kefir ile Zayıflama Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde bulunan probiyotik, bakterilerle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerini önleyerek zayıflamaya yardımcı olur. Kolon kanseri oluşumunu önler. Ender Saraç Keten Tohumu ile Zayıflama Ender Saraç, zayıflamak için kullanılan keten tohumunu daha çok kendisinin hazırlamış olduğu beslenme programına ve diyet listelerine eklemeyi öneriyor. Ender Saraç'ın bu tohumla hazırlanan herhangi bir kürü bulunmuyor. Zayıflamak isteyenlere keten tohumunu tüketmelerini önermiştir. Kabızlık, diyet dönemindeki en önemli sorunlardan olup, kabızlığı önleyen keten tohumunun doğal bir yağ yakıcı olduğunu belirtmiştir.

Ahmet Maranki Keten Tohumu ile Zayıflama Ahmet Maranki, keten tohumuyla zayıflamak isteyenlere çay olarak tüketmelerini öneriyor. Keten tohumunun çekildiğinde kısa sürede bayatladığını, bundan dolayı çektirilmeden tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Keten tohumu çayı için; 1 bardak su, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ile kaynatılarak tüketilir. Fakat ishale yol açabileceğinden fazla miktarda tüketilmemesi gerekir. Keten Tohumu Nasıl Zayıflatır? Keten tohumu, içerisindeki yararlı bileşikler sayesinde insan sağlığı için son derece önemli bir bitkisel kaynak olma özelliği gösterir. Kilo problemi olan insanların, zayıflama sürecinde en büyük yardımcısıdır. Yemeklerinizde hayvansal kaynaklı yağ yerine, bitkisel kaynaklı olan keten tohumu yağı tüketebilirsiniz. Bu yağ aynı zamanda, bağırsaklarınızdaki sabit yağların da emilimini kolaylaştırır. Böylece hem fazla kilolarınızdan kurtulur hem de sağlıklı beslenmiş olursunuz. Keten tohumunun zayıflamaya etkisine bakacak olursak: 1. Metabolizmayı hızlandırır İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, metabolizmanın belli bir hızda çalışmasına bağlıdır. Metabolizmanın yavaş çalışması ise, birçok işlemin daha uzun sürede yapılması demektir. Metabolizmanız yavaş çalıştığında kilo vermeniz zorlaşır. Düzenli olarak keten tohumu tüketerek metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.