Keten Tohumu Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu, altın renkli veya kahverengi küçük tohumlardır ve ham haldeyken yenilebilir. Yemeklerde ya da filiz halindeki kullanımı daha faydalıdır. Keten tohumu sayesinde vücut, alınan besinleri daha kolay sindirir. İnsan sağlığı üzerinde olumlu katkıları olan bu besin, ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilir. Aynı zamanda Amerika, Asya ve Afrika'nın geleneksel mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.
Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lignan bakımından oldukça zengindir. Bu tohumlarda manganez, tiyamin ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Aynı zamanda B6, C vitamini, demir, kalsiyum, sodyum ve potasyum içerir.
Keten tohumunun içerisindeki güçlü besinler, iltihaplanma, astım, kardiyovasküler hastalıklar, artrit, diyabet ve alerji gibi pek çok hastalıkla savaşmaya yardımcı olur. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir ve daha birçok hastalığa şifa kaynağı olur.
Keten tohumunu çiğneyerek tüketmek mümkündür. Fakat sert olduğu için sindirilmeden vücuttan atılır. Keten tohumu, **öğütülüp toz haline getirildikten sonra suyla birlikte karıştırılarak tüketildiğinde sindirimi daha kolay olur.
**Keten tohumunu, yaptığınız hamur işlerinize, çorbalara ve yoğurda koyarak tüketebilirsiniz. Günde 1 veya 2 tatlı kaşığı kadar yenilmesi yeterli olur.
Keten tohumu yoğurtla nasıl yenir? 1 kase kadar yoğurdun içerisine 1-2 tatlı kaşığı kadar keten tohumu konulur. İsteğe bağlı olarak evde bulunan meyvelerden de içerisine ilave edilerek ara öğün olarak tüketilebilir.
Keten tohumu yağı nasıl kullanılır? Yoğurda katılarak, salatalara damlatılarak yani bütün yiyecek ve içeceklere konularak rahatlıkla tüketilebilir. Ancak, keten tohumu yağını günde 1 kaşıktan fazla tüketmeyiniz.
Keten tohumu aç karnına mı alınmalı da merak edilen sorular arasında yer alır. Yemeklerden 1 saat kadar önce aç karnına tüketilmesi daha faydalıdır.
Keten tohumu, chia tohumuyla birlikte kullanıldığında bu iki besinin karışımı, açlık hissini bastırır ve kilo vermenize yardımcı olur. Keten tohumu ayda kaç kilo verdirir, denilirse düzenli şekilde tüketildiğinde haftada 1 kilo, ayda ise 4 kilo vermenizi sağlar.
Keten tohumu suyu, bağırsağın sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan vitamin ve mineraller, omega-3 yağ asitleri ile lif bakımından oldukça zengindir. Bu tohum; kan seviyesini düşürme, vücuttaki zararlı toksinleri atma, iştahı düzenleme ve metabolizmayı güçlendirme gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırır. Omega-3 yağ asidi sayesinde, ter bezlerinin işlevi artarak vücuttaki fazla yağın erimesini sağlar. Kilo vermenizi sağlayan doğal bir ürün olması bakımından da önem taşır.
Keten tohumu suyunun, sabahları aç karnına içilmesi daha iyi sonuç verir. Bunun için keten tohumu suyunu akşam yatmadan önce hazırlamanız gerekir. Keten tohumu tarifleri:
Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde bulunan probiyotik, bakterilerle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerini önleyerek zayıflamaya yardımcı olur. Kolon kanseri oluşumunu önler.
Ender Saraç, zayıflamak için kullanılan keten tohumunu daha çok kendisinin hazırlamış olduğu beslenme programına ve diyet listelerine eklemeyi öneriyor. Ender Saraç'ın bu tohumla hazırlanan herhangi bir kürü bulunmuyor. Zayıflamak isteyenlere keten tohumunu tüketmelerini önermiştir. Kabızlık, diyet dönemindeki en önemli sorunlardan olup, kabızlığı önleyen keten tohumunun doğal bir yağ yakıcı olduğunu belirtmiştir.
Ahmet Maranki, keten tohumuyla zayıflamak isteyenlere çay olarak tüketmelerini öneriyor. Keten tohumunun çekildiğinde kısa sürede bayatladığını, bundan dolayı çektirilmeden tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Keten tohumu çayı için; 1 bardak su, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ile kaynatılarak tüketilir. Fakat ishale yol açabileceğinden fazla miktarda tüketilmemesi gerekir.
Keten tohumu, içerisindeki yararlı bileşikler sayesinde insan sağlığı için son derece önemli bir bitkisel kaynak olma özelliği gösterir. Kilo problemi olan insanların, zayıflama sürecinde en büyük yardımcısıdır. Yemeklerinizde hayvansal kaynaklı yağ yerine, bitkisel kaynaklı olan keten tohumu yağı tüketebilirsiniz. Bu yağ aynı zamanda, bağırsaklarınızdaki sabit yağların da emilimini kolaylaştırır. Böylece hem fazla kilolarınızdan kurtulur hem de sağlıklı beslenmiş olursunuz.
Keten tohumunun zayıflamaya etkisine bakacak olursak:
İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, metabolizmanın belli bir hızda çalışmasına bağlıdır. Metabolizmanın yavaş çalışması ise, birçok işlemin daha uzun sürede yapılması demektir. Metabolizmanız yavaş çalıştığında kilo vermeniz zorlaşır. Düzenli olarak keten tohumu tüketerek metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.
Sindirim sisteminde yaşanan bazı problemler, besinleri mineral, vitamin ve proteine dönüştürmek yerine kaloriye dönüştürür. Bunun için sindirim sürecini destekleyen ve sindirime katkı sağlayan keten tohumunun düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Keten tohumu, **sindirim sorunlarını yok ederek
**sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.
Diyabet hastaları, genellikle kendilerini aç hissettiklerinden sürekli yemek yeme isteği duyarlar. Bu durum, şeker hastalarının kilo vermesini zorlaştırır. Kan şekerinin kontrol altında tutulamaması, kilo sorunu olan kişilerin zayıflamalarına engel olur. Diyabet hastalarının sağlıklı bir şekilde zayıflamaları için düzenli olarak keten tohumu tüketmeleri tavsiye edilir.
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