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Mucizevi Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

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SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fazla kilolar hem kişileri rahatsız eden hem de sağlığı ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan bir tanesidir.

Mucizevi Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Fazla kilolar hem kişileri rahatsız eden hem de sağlığı ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan bir tanesidir. Bu nedenle fazla kilolarından rahatsız olan kişiler sürekli kilo vermeye çalışırlar. Bunun için kısa süreli şok diyetler ya da daha uzun süreli diyetler uygularlar. Ketojenik diyet de günümüzde revaçta olan diyet türlerinden bir tanesidir.

Ketojenik diyet ile zayıflayanlar sayıca bir hayli fazladır. Uygulanması kolay bir diyet olduğundan ve uygularken aç kalınmadığından çoğu kişi tarafından tercih edilir. Bu diyeti deneyen en ünlü isimlerden bir tanesi ise yaklaşık olarak 27 kilo veren Kim Kardashian'dır.

Ketojenik Diyet Nedir?

sebze meyveler

Ketojenik diyet temel olarak:

  • Karbonhidrat kullanımının en aza indirgenmesi ile başlar.
  • Karbonhidrat tüketimi en alt sınırdadır.
  • Bunun yerine daha çok protein ve yağ kullanılır.
  • Yüksek karbonhidratları gıdaların tüketimi en aza indirilirken, bunun yerine yüksek proteinli gıdalar tercih edilir.
  • Bu sayede vücut, kendi enerjisini sağlamak adına yağları yakmak zorunda kalır.
  • Normal zamanlarda vücut yağları yakmak adına karbonhidratları yakar.
  • Bu nedenle yağlar vücutta depolanmaya devam eder.
  • Düşük karbonhidrat tüketimi kişinin kanındaki glikoz seviyesini düşürür.
  • Glikoz seviyesinin düşmesi insülinin düşmesi demektir.
  • Vücuttaki insülin azaldığında, vücut otomatik olarak yağ yakmaya başlar.

Ketojenik diyet türü aç kalarak zayıflama yöntemi değil; tam aksine yemek yiyerek vücudun yağ yakmasını sağlamaktır. Ketojenik diyet türünde spor ya da egzersiz yapılmasa bile vücut yağ yakmaya devam eder. Sağlık açısından da son derece yararlı bir beslenme türüdür. Ketojenik diyette günlük alınması gereken kalori miktarı 5000 kaloriyi geçmez.

Ketojenik Diyetin Faydaları

Ketojenik diyetin faydaları şu şekildedir:

  • Ketojenik diyet yalnızca kilo vermek ya da zayıflamak için yapılmaz. Aynı zamanda kişilerde var olan hastalıkların çözümlenmesinde de etkili bir beslenme türüdür. Vücuda çok fazla giren karbonhidrat ve şeker, vücuttaki iltihapları artırır. Bu da hücrelerdeki savunma mekanizmalarını bozar. Çoğu zaman da hücreler bu iltihaplanmalar nedeni ile ölür. Hücrelerin ölmesi, pek çok hastalığı da beraberinde getirir. Bu hastalıkların başında ise epilepsi ile diyabet yani şeker hastalığı gelir.
  • Ketojenik beslenme türünün ortaya ilk çıkış amacı epilepsi hastalığını ve bu hastalığın nöbetlerini azaltmak idi. Zaman içerisinde ise, bu diyet türü zayıflamak için kullanılmaya başlandı.
  • Yapılan pek çok araştırma sonucu ketojenik diyetin diyabeti ve epilepsi nöbetlerini azalttığı kanıtlandı.
  • Ketojenik diyet, yalnızca diyabet ve epilepsi hastalığında değil, ayrıca alzheimer, parkinson, hiper tansiyon gibi pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır.
  • Ketojenik diyet sonucunda ketozise girmek şeklinde bir durum oluşur. Kişi kendisini bu duruma kadar çok yorgun ve bitkin hissedebilir. Fakat bu durum oluştuğunda ve kişi ketozise girdiğinde ise daha programlı bir enerji ve kan akışı sağlanır. Bu sayede vücutta ani yorgunluklar oluşmaz.
  • İş hayatında da zihinsel yorgunluklar geçer.
  • Ketojenik diyet, vücuttaki enerji seviyesini artırır. Bu artış kısa değil, uzun süreli bir artıştır.
  • Ketojenik diyet sayesinde kişi uzun süreli tokluk hissi yaşar.
  • Tansiyonu ve kolestrolü dengeler ve düzenler.
  • Parkinson hastalığında görülen titremelerin en aza inmesine yardımcı olur.
  • Vücuttaki şeker oranını düzenler ve dengeler.
  • Vücutta yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı oluşan sivilce ve akne oluşumlarını engeller.
  • Ketojenik diyet, kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltır.

Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır?

Ketojenik diyette de diğer diyet türlerinde olduğu gibi yakılandan az kalorinin alınması gerekir. Ketosise girme durumu, ancak makro besin yüzdelerinin dengelenmesi ile mümkün olur. Bu sayede kişi vermek istediği kiloyu verir.

Ketojenik diyette:

  • Alınan karbonhidrat miktarının olabildiğince az olması gerekir.
  • %10'u geçmeyecek şekilde karbonhidrat tüketimi yapılmalıdır.
  • Ayrıca protein miktarı da yağ oranından düşük olmalıdır.
  • Vücuda alınan protein miktarının %25'i geçmemesi gerekir.
  • Bu oran %15 ila %25 arasında değişebilir.
  • Ketojenik diyetteki yağ miktarının ise %60-70 civarında olması gerekir.

Bu oranlar kişinin günlük alması gereken kalori miktarlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, kişinin kilosuna göre gün içerisinde alması gereken kalori miktarı 2750 kalori ise, bu diyet ile birlikte

2500 kalori alabilir. Bu sayede 250 kalori vermiş olur.

Vücuda alınacak olan 2500 kalorinin yüzdeleri ise şu şekilde hesaplanır:

  • 2500 kalorinin %5'i karbonhidrat alımına aittir. Bu da günlük

30 gram karbonhidrat tüketimi demektir.

  • 2500 kalorinin %25'i tüketilmesi gereken protein miktarını gösterir. Bu ise yaklaşık

155 gramlık bir protein tüketimi demektir.

  • Son olarak 2500 kalorinin %70'i yağ tüketimi şeklinde gerçekleşir. Bu ise günlük 195 gram yağ alınması demektir.
  • Kişinin kilosu ve vücut kitle endeksi ne olursa olsun günlük 50 gramın üstünde karbonhidrat tüketmemesi gerekir.

Ketojenik Diyet Listeleri

kalp şeklinde yiyecekler

1. örnek ketojenik diyet listesi şu şekildedir:

1. Gün

  • **Öğle: 3

** yumurta ile hazırlanmış tereyağlı omlet, bir kase buharda brokoli (yarım limon ve zeytinyağı ile sos yapabilirsiniz.)

Ara öğün: Bir kase ev yoğurdu ve 50 gram yulaf ezmesi

  • Akşam:

300 gram kıyma ile yapılmış fırında köfte, bir kase mevsim yeşilliği ve bir avuç yer fıstığı

2. Gün

  • **Öğle: 3

**yumurta ile hazırlanmış tereyağlı omlet, bir kase buharda karnabahar

  • Ara öğün: Bir bardak

kefir ve 5 tane ceviz

  • **Akşam: 350 gram

** hindi eti ızgara, bir kase mevsim yeşilliği ve bir avuç yer fıstığı

Bu diyet listesine iki hafta boyunca uyulmalıdır.

Bir diğer örnek ketojenik diyet listesi ise şu şekildedir:

1. Gün

  • **Kahvaltı: 1 dilim

** dana jambon ile beraber yumurta ve domates

  • Öğle: Zeytinyağı ve beyaz peynir ile hazırlanmış tavuk salatası
  • Akşam: Tereyağında pişirilmiş somon balığı

2. Gün

  • Kahvaltı:

1 tam yumurta, domates ve fesleğen

  • Öğle: Badem sütü, fıstık ezmesi ve milkshake
  • Akşam: Izgara köfte ve buharda pişmiş mevsim sebzeleri

Bu diyet listesine iki hafta boyunca uyulmalıdır.

Ketojenik Diyette Hangi Gıdalar Tercih Edilmeli?

Ketojenik diyette şu gıdaların tüketilmesi ve tercih edilmesi gerekir:

  • Balık çeşitleri
  • Kabuklu deniz ürünleri
  • Sebzeler: lahana, ıspanak, marul, brokoli, Brüksel lahanası
  • Meyveler: Ketojenik diyette meyve tüketiminin en aza indirilmesi gerekir. Çilek, yaban mersini, kiraz, dut.
  • Baharat: Tüm baharatlar ketojenik diyette tercih edilebilir.

Ketojenik Diyette Nelere Dikkat Edilmeli?

avokado, somon,ceviz

Her diyet türünde olduğu gibi ketejoneik diyette de dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır:

  • Diyette karbonhidrat kesilir. Fakat yağ tüketimi olabildiğince artırılır. Yağ tüketimine dikkat edilmelidir. Bu sayede vücut enerji sağlayabilir.
  • Her diyet türünde olduğu gibi bol su içilmesi gerekir.
  • Sebze yemeklerinin buharda pişmesine dikkat edilmelidir.
  • Alınan protein miktarının kontrollü olması gerekir.
  • En önemlisi bu diyeti uygulayacak kişilerin mutlaka doktorlarına başvurmaları gerekir.

Ketojenik Diyetin Yan Etkileri

Ketojenik diyetin yan etkileri geçicidir. Uzun süre geçmeden bu yan etkiler sona erer.

  • Fiziksel ve zihinsel yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Güç kaybı
  • Kabızlık ve su kaybı

Faydalandığımız Kaynaklar:

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