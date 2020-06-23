Mucizevi Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Fazla kilolar hem kişileri rahatsız eden hem de sağlığı ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan bir tanesidir. Bu nedenle fazla kilolarından rahatsız olan kişiler sürekli kilo vermeye çalışırlar. Bunun için kısa süreli şok diyetler ya da daha uzun süreli diyetler uygularlar. Ketojenik diyet de günümüzde revaçta olan diyet türlerinden bir tanesidir.

Ketojenik diyet ile zayıflayanlar sayıca bir hayli fazladır. Uygulanması kolay bir diyet olduğundan ve uygularken aç kalınmadığından çoğu kişi tarafından tercih edilir. Bu diyeti deneyen en ünlü isimlerden bir tanesi ise yaklaşık olarak 27 kilo veren Kim Kardashian'dır.

Ketojenik diyet temel olarak:

Karbonhidrat kullanımının en aza indirgenmesi ile başlar.

Karbonhidrat tüketimi en alt sınırdadır.

Bunun yerine daha çok protein ve yağ kullanılır.

Yüksek karbonhidratları gıdaların tüketimi en aza indirilirken, bunun yerine yüksek proteinli gıdalar tercih edilir.

Bu sayede vücut, kendi enerjisini sağlamak adına yağları yakmak zorunda kalır.

Normal zamanlarda vücut yağları yakmak adına karbonhidratları yakar.

Bu nedenle yağlar vücutta depolanmaya devam eder.

Düşük karbonhidrat tüketimi kişinin kanındaki glikoz seviyesini düşürür.

Glikoz seviyesinin düşmesi insülinin düşmesi demektir.

Vücuttaki insülin azaldığında, vücut otomatik olarak yağ yakmaya başlar.

Ketojenik diyet türü aç kalarak zayıflama yöntemi değil; tam aksine yemek yiyerek vücudun yağ yakmasını sağlamaktır. Ketojenik diyet türünde spor ya da egzersiz yapılmasa bile vücut yağ yakmaya devam eder. Sağlık açısından da son derece yararlı bir beslenme türüdür. Ketojenik diyette günlük alınması gereken kalori miktarı 5000 kaloriyi geçmez.

Ketojenik Diyetin Faydaları

Ketojenik diyetin faydaları şu şekildedir:

Ketojenik diyet yalnızca kilo vermek ya da zayıflamak için yapılmaz. Aynı zamanda kişilerde var olan hastalıkların çözümlenmesinde de etkili bir beslenme türüdür. Vücuda çok fazla giren karbonhidrat ve şeker, vücuttaki iltihapları artırır. Bu da hücrelerdeki savunma mekanizmalarını bozar. Çoğu zaman da hücreler bu iltihaplanmalar nedeni ile ölür. Hücrelerin ölmesi, pek çok hastalığı da beraberinde getirir. Bu hastalıkların başında ise epilepsi ile diyabet yani şeker hastalığı gelir.

Vücuda çok fazla giren karbonhidrat ve şeker, vücuttaki iltihapları artırır. Bu da hücrelerdeki savunma mekanizmalarını bozar. Çoğu zaman da hücreler bu iltihaplanmalar nedeni ile ölür. Hücrelerin ölmesi, pek çok hastalığı da beraberinde getirir. Bu hastalıkların başında ise epilepsi ile diyabet yani şeker hastalığı gelir. Ketojenik beslenme türünün ortaya ilk çıkış amacı epilepsi hastalığını ve bu hastalığın nöbetlerini azaltmak idi. Zaman içerisinde ise, bu diyet türü zayıflamak için kullanılmaya başlandı.

Yapılan pek çok araştırma sonucu ketojenik diyetin diyabeti ve epilepsi nöbetlerini azalttığı kanıtlandı.

Ketojenik diyet, yalnızca diyabet ve epilepsi hastalığında değil, ayrıca alzheimer , parkinson, hiper tansiyon gibi pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır.

hastalığında değil, ayrıca , parkinson, hiper tansiyon gibi pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır. Ketojenik diyet sonucunda ketozise girmek şeklinde bir durum oluşur. Kişi kendisini bu duruma kadar çok yorgun ve bitkin hissedebilir. Fakat bu durum oluştuğunda ve kişi ketozise girdiğinde ise daha programlı bir enerji ve kan akışı sağlanır. Bu sayede vücutta ani yorgunluklar oluşmaz.

İş hayatında da zihinsel yorgunluklar geçer.

Ketojenik diyet, vücuttaki enerji seviyesini artırır. Bu artış kısa değil, uzun süreli bir artıştır.

Ketojenik diyet sayesinde kişi uzun süreli tokluk hissi yaşar.

Tansiyonu ve kolestrolü dengeler ve düzenler.

Parkinson hastalığında görülen titremelerin en aza inmesine yardımcı olur.

hastalığında görülen titremelerin en aza inmesine yardımcı olur. Vücuttaki şeker oranını düzenler ve dengeler.

Vücutta yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı oluşan sivilce ve akne oluşumları nı engeller.

nı engeller. Ketojenik diyet, kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltır.

Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır?

Ketojenik diyette de diğer diyet türlerinde olduğu gibi yakılandan az kalorinin alınması gerekir. Ketosise girme durumu, ancak makro besin yüzdelerinin dengelenmesi ile mümkün olur. Bu sayede kişi vermek istediği kiloyu verir.

Ketojenik diyette:

Alınan karbonhidrat miktarının olabildiğince az olması gerekir.

%10 'u geçmeyecek şekilde karbonhidrat tüketimi yapılmalıdır.

'u geçmeyecek şekilde karbonhidrat tüketimi yapılmalıdır. Ayrıca protein miktarı da yağ oranından düşük olmalıdır.

Vücuda alınan protein miktarının %25 'i geçmemesi gerekir.

'i geçmemesi gerekir. Bu oran %15 ila %25 arasında değişebilir.

arasında değişebilir. Ketojenik diyetteki yağ miktarının ise %60-70 civarında olması gerekir.

Bu oranlar kişinin günlük alması gereken kalori miktarlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, kişinin kilosuna göre gün içerisinde alması gereken kalori miktarı 2750 kalori ise, bu diyet ile birlikte