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Kevin Mirallas Gaziantep FK için sağlık kontrolünden geçti

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 05.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Kevin Mirallas Gaziantep FK için sağlık kontrolünden geçti

Transferin son günlerine girilirken Gazitantep FK Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzaların atılması bekleniyor.

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı. (Akşam)

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