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Kevin Spacey hakkında skandal iddialar sürüyor! 14 yaşındaki iki erkeği istismar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey, hakkında iddialar sürüyor! Spacey; 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edildi.

Kevin Spacey hakkında skandal iddialar sürüyor! 14 yaşındaki iki erkeği istismar etti

Ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin başı yeni cinsel taciz iddialarıyla dertte. 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dün dava edildi.

İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında hakkında iddialar ortaya atılan Spacey’ye yönelik yeni iddianın sahibi olan Anthony Rapp, 1986'da bir partideyken, ünlü aktörün kendisini uygunsuz bir şekilde tutup yatağa götürdüğünü ve üstüne yattığını öne sürdü.

EVİNE DAVET EDİP...

Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi ise henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etti.

Bir iddia da, son karşılaşmalarında Spacey’nin, evden çıkmadan önce, kendisine birkaç kez "Hayır" diyen çocukla cinsel ilişki kurmaya çalıştığı yönünde. Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürdü.

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Kevin Spacey, Massachusetts eyaletinde bulunan Nantucket Adası’nda ve Los Angeles'ta ceza ve hukuk davaları ile karşı karşıya kalmıştı. Nantucket davası, aktörün duruşma öncesi yargılamalarda ifade vermemek için Beşinci Değişiklik hakkını talep etmesinden sonra düştü. Bir masaj terapistine cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı Los Angeles davası da suçlayanın doğal sebeplerden ölmesi üzerine reddedildi.

KARİYERİ BİTME NOKTASINDA

Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey, hakkındaki iddialar sonrası kovulduğu televizyon dizisi House of Cards'daki düzenbaz ve pervasız politikacı karakteri Frank Underwood'un ağzından taciz iddialarıyla ilgili bir video yapıp yayınlamıştı.

Spacey, şov dünyasından silinen Frank Underwood karakterinin kaderiyle kendi başına gelenleri özdeşleştirdiği videoda "En kötü şeye bile kanıt olmadan inanmazsınız, değil mi? Somut gerçekler olmadan yargıya varmazsınız, değil mi? Yoksa öyle mi yaptınız? Yoo, siz yapmamışsınızdır. Bunu yapmayacak kadar zekisiniz" diyordu.

"Tabii bazıları her şeye inandı ve nefeslerini tutmuş her şeyi itiraf etmemi bekliyorlar. Fakat siz ve ben işlerin bu kadar basit olmadığını biliyoruz, ne siyasette ne de hayatta" diye sürdürüyordu.

Kuşağının en yetenekli aktörlerinden biri olarak görülen Spacey'in meslek hayatı, hakkında ABD ve İngiltere'de onlarca erkek tarafından yapılan cinsel taciz iddiaları ile bitme noktasına geldi.

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