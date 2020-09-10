Kevin Spacey hakkında skandal iddialar sürüyor! 14 yaşındaki iki erkeği istismar etti

Ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin başı yeni cinsel taciz iddialarıyla dertte. 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dün dava edildi.

İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında hakkında iddialar ortaya atılan Spacey’ye yönelik yeni iddianın sahibi olan Anthony Rapp, 1986'da bir partideyken, ünlü aktörün kendisini uygunsuz bir şekilde tutup yatağa götürdüğünü ve üstüne yattığını öne sürdü.

EVİNE DAVET EDİP...

Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi ise henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etti.

Bir iddia da, son karşılaşmalarında Spacey’nin, evden çıkmadan önce, kendisine birkaç kez "Hayır" diyen çocukla cinsel ilişki kurmaya çalıştığı yönünde. Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürdü.