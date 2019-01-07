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Kevin Spacey "taciz suçlamasıyla" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

Duruşma 4 Mart'a ertelendi

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, genç bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Ünlü aktör Spacey, 2016'da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Yargıç Thomas Barrett, Spacey'nin söz konusu gençten ve ailesinden uzak durmasına hükmetti ve duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Barrett, Spacey'nin 4 Mart'taki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağını belirtti.

Mahkeme, davacı genç ile o zamanki kız arkadaşından, iddianın yaşandığı gün ile 6 ay sonrasına kadarki cep telefonu yazışmalarını ve diğer bilgileri saklamalarını istedi.

Spacey'nin avukatı Alan Jackson, cep telefonu bilgilerinin "büyük ihtimalle Spacey'nin suçsuzluğunu kanıtlayacağına" inandıklarını savundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Spacey'nin avukatları suçlamaların "alenen yanlış" olduğunu savunarak iddialara ilişkin herhangi bir görgü tanığı olmadığını ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, 10 dakika süren duruşmanın ardından kefalet ödemesine gerek görülmeyen Spacey serbest bırakıldı.

Spacey ve avukatı, mahkeme binasından ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son verilmiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.

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