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Kevin Spacey’nin duruşması ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Cinsel tacizden yargılanan ünlü aktör Kevin Spacey hakim karşısına çıktı.

Cinsel tacizden yargılanan ünlü aktör Kevin Spacey hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 4 Mart’a erteledi.
Rol aldığı Olağan Şüpheliler, Yedi, House of Cards gibi ünlü yapımlarla bilinen aktör Kevin Spacey, bugün Massachusetts eyaletinde Nuntucket Mahkemesinde cinsel istismar suçundan hakim karşısına çıktı. Cinsel saldırıya uğrayan genç ise, yerel saatle sabah saat 11.00’de başlayan duruşmaya katılmadı.
Savcılığın Spacey’nin kurbanın ailesinden ve kurbandan uzak durması talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 4 Mart’a erteledi. Hâkim Thomas Barrett ayrıca, Spacey’nin benzer bir konuda herhangi bir suçlama daha alırsa 90 gün kefaletsiz gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.
Gencin avukatı Miitchell Garabedian, mahkeme öncesi yaptığı açıklamada, müvekkili ile gurur duyduğunu belirterek, “Cinsel saldırı suçunu rapor ederek, bu konuda henüz konuşmaya hazır olmayan kişilere cesaret veriyor. Bir örnek oluyor” diye konuştu.

Sarhoş edip taciz ettiği iddiası
Spacey, 2016 yılında ünlülerin gözlerden uzak eğlence için tercih ettiği Nuntucket kasabasında 18 yaşındaki genç bir erkeğe cinsel istismar suçundan yargılanıyor. Spacey, daha önce mahkemeye verdiği yazılı beyanda suçsuz olduğunu beyan etmişti.
Cinsel saldırıya uğrayan gencin annesi Heather Unruh, 14 ay önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada oğlunun yasal alkol içme yaşının altında olmasına rağmen sarhoş edildiğini ve Spacey tarafından saldırıya uğradığını iddia ederek, “Kurban, benim oğlum, ün ile kandırıldı. Ünlü aktörün bir cinsel saldırgan olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu” demişti.

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