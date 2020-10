Kevser suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Kevser suresi fazileti

Kevser Suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok sure gibi son derece ahenkli ve ölçülüdür. Ayrıca 71 kere Kevser Suresi okumak, 313 Kevser okumak gibi gelenekler İslam geleneği içerisinde çeşitli hayırlara vesile olarak görülür. İnna atayna kel kevser ifadesi ile başlayan sure, halk arasında bu şekilde de isimlendirilmektedir.

Ayrıca çeşitli İslam alimlerinden gelen bilgilere göre Kevser duası okumanın başka çeşitli faydaları da vardır. Her Kevser duası okumanın, düşmanlar tarafından gelebilecek bir zararın önüne geçtiğine inanılır.

Halk inanışları arasında bir kimsenin sevgisini kazanmak için yiyeceği bir yemeğe 71 kere Kevser suresi okumak ve üflemenin faydalı olduğu inancı vardır.

313 Kevser okumanın kişinin işlerinde bir düzelmeye sebep olacağına da inanılır.

Kevser Suresinin İniş Sebebi Nedir?

Kevser Suresi, konusu itibarı ile Hz. Peygamber'e verilen nimetlerden ve ona düşmanlık edenlerin bulacağı hazin sondan bahseder. Aynı zamanda namaz ve kurbanın emredildiği sure Resulullah'ın oğlunun vefatı üzerine çıkan dedikodulardan sonra inmiştir. Hz. Peygamber'in oğlu Hz. Kasım'ın ölümü ile kimi insanlar Hz. Muhammed'in neslinin kesildiğini iddia etmeye başlamışlar ve Peygamberimiz'e karşı sure içerisinde de geçen ve soyu kesik anlamına gelen ebter sıfatını kullanmışlardır. Kafirlerin bu kaynaksız ve delilsiz düşüncelerine reddiye mahiyetinde olan Kevser Suresi bu olaylardan sonra indirilmiştir. Son derece kısa bir sure olan Kevser Suresi, oldukça açık bir ifade ile asıl ebter olanların Peygamber Efendimiz'e kin besleyenler olduğunu belirtmiştir.

Kevser Suresi Nerede İndirilmiştir?

Cennette Hz. Peygamber'e mahsus kılınan bir havuzun da adı olan Kevser isminin verildiği üç ayetlik bu kısa sure hakim olan görüşe göre Mekke döneminde inmiştir. Kimi kaynaklar Medine döneminde indiğini rivayet etse de surenin üslubu Mekki bir sure olduğu yönündeki ittifakın ağır basmasını sağlamıştır.