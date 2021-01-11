Keyfine düşkün olanlara Dodge Challenger limuzin

Clean Ride Customs adlı bir şirket tarafından 32.500 $ 'lık bir fiyatla eBay'de satışa sunulan 2013 Challenger, stok modelin üzerine bir bar, TV sistemi ve görebileceğiniz gibi martı kanat kapılar eklenmiş. Siyah devekuşu derisi ve gümüş kaplı iç mekan için satıcı, yaklaşık 175.000 $ harcandığını ve 120 bin kilometrenin biraz üzerin seyahat ettiğini söylüyor.

SEL HASARI VAR!

Satıcı, otomobilinin sel hasarlı olduğunu belirtiyor ancak, aracın şiddetli bir yağmurda kapalı otoparkta su içinde kaldığını belirtti. Şiddetli yağmurlar nedeniyle yeni otoparkı basan suyun içinden çıkarılan otomobilin başka hasarı bulunmuyor.

FİYATI HÂLA YÜKSEK!

Bu açıklama doğru olabilir ancak fiyatın 45 bin $ seviyesinde açılması ve daha da aşağı düşülmesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Bununla birlikte, satıcı, fiyatın filolarını küçültmeleri ve stoklarının bir kısmını tasfiye etme ihtiyacı olduğu için düşürüldüğünü söylüyor. Araba kesinlikle bir baş döndürücü, ancak başlığındaki sel hasarı ve hala ucuz olmayan fiyat etiketi ile ilgilenen taraflara dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz.



