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Keykubadiye Sarayı’ndaki kazıda, plan ortaya çıkarılmaya çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı ve Moğollar tarafından tahrip edilen Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı ve Moğollar tarafından tahrip edilen Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Burada amacımız, sarayın planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu Dönemi'ne ait olmak üzere hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor" dedi.

Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarmak için 2015'te kazı çalışmaları başladı. Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarının bu yılki bölümü, haziranda başladı. Çalışmalar, Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan temsilcinin yer aldığı ekiple sürdürülüyor.

'BAKANLIĞIN DESTEĞİYLE KAZILARI YÜRÜTÜYORUZ'

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, sarayın 1'inci Alaeddin Keykubad zamanında yapıldığını söyledi. Alaeddin Keykubad'ın yazlık saray olarak kullandığını ve burada hayatını kaybettiğini belirten Baş, "Kazımızın başlangıcına vesile olan 'Mescide' diye bir yaşlı amcamız vardı. Şeker Fabrikası Başkanı Hüseyin Akay'a, 'Alaeddin Keykubad'ın mezarı yıkılıyor. Siz niye duruyorsunuz?' deyip bir telkinde bulunmuş. Onun demesi üzerine bu çalışma başlatıldı. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kazıları yürütüyoruz" diye konuştu.

'HER VURDUĞUMUZ KAZMA BİZE YENİ ŞEYLER ÇIKARIYOR'

Keykubadiye Sarayı'nda 2015 yılından bu yana kazı çalışması yaptıklarını kaydeden Baş, "2015'ten itibaren '4 kemerli yapı' diye tanımladığımız yapı ve çevresinde başladığımız kazı çalışmaları 'su kaynağı' olarak adlandırdığımız bölgeye doğru devam ettiriliyor. 2 aylık bir süre olacak. Bu süre içinde daha önceki senelerde ortaya çıkan birçok verinin duvar ve zemin döşemesi gibi bölümün kuzeye doğru ilerlediğini tespit ettik. Bizim için şaşırtıcı olan şey, dikkat ederseniz, alanda 2 adet kalıntı var. O kalıntının dışında bir saraydan söz ediyoruz. Ayakta hiçbir yapı yok. Her şey toprak altında kalmış. Bizim her vurduğumuz kazma bize yeni şeyler ortaya çıkarıyor. Bizim amacımız sarayın gerçek planını ortaya çıkarabilmektir. Bu noktada daha önce kazı yapmadan önce düşündüğümüz çok farklı verilerle karşılaşıyoruz. Mekanların tespitini yapmak şu an için çok zor. Birkaç sene devam ettikten sonra bazı şeyler bizim için netleşmeye başlayacak. Kazı sonrasında gerçek veriyi ortaya çıkarabileceğiz" dedi.

'SELÇUKLU DÖNEMİ'NE AİT SERAMİK MALZEMELER ORTAYA ÇIKIYOR'

Yapılan kazılarda önemli eserlerin çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Baş, "Bizim amacımız sarayın mimari planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu Dönemi'ne ait hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor. Tamamına yakını sağlam gelmiyor. Küçük parçalar halinde geliyor. Bizim çıkan bu malzemeleri bir araya getirme noktasında restorasyon işimiz var. Tamamı olmasa da önemli parçaları ortaya çıkardık. Alan çok büyük bir alan. Onlarca yıl devam edecek bir kazıdan söz edebiliriz" diye konuştu.

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