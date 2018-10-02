HABER

"Keykubat'ın Rüyası Alaiye" belgeselinden ilk fragman

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

"Keykubat'ın Rüyası Alaiye" belgeselinden ilk fragman

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği "Keykubad'ın Rüyası Alaiye" adlı belgeselin çekimleri sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Alanya fethini ve Türklerin Alanya üzerinden deniz ticaretini konu alan "Keykubat'ın Rüyası Alaiye" adlı belgesel filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Proje tasarımı Burak Hakkı'ya ait olan belgeselin yapımcılığını Ümit Kaya gerçekleştirdi.

Metni Selman Kayabaşı tarafından kaleme alınan yapımda anlatımları ise Cem Uçan yaptı.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildiDoktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi
Antalya'da, ekim ayında deniz keyfiAntalya'da, ekim ayında deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keykubat'ın Rüyası Alaiye

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.