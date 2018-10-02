"Keykubat'ın Rüyası Alaiye" belgeselinden ilk fragman

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği "Keykubad'ın Rüyası Alaiye" adlı belgeselin çekimleri sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Alanya fethini ve Türklerin Alanya üzerinden deniz ticaretini konu alan "Keykubat'ın Rüyası Alaiye" adlı belgesel filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Proje tasarımı Burak Hakkı'ya ait olan belgeselin yapımcılığını Ümit Kaya gerçekleştirdi.

Metni Selman Kayabaşı tarafından kaleme alınan yapımda anlatımları ise Cem Uçan yaptı.

