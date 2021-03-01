Keymen İlaç: 1 milyon doz aşı ticari mahsuplaşma

Sinovac aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili Çinli üretici firmanın Türkiye'deki yasal temsilcisi Keymen İlaç A.Ş., "aracı şirket olduğu ve 12 milyon dolar aldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta, Çin'den ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisine fatura edilip edilmediğini sormasının ardından aşıların bedelsiz temin edildiğini gösteren gümrük belgesi ortaya çıkmıştı. Yapılan yazılı açıklamada, Keymen İlaç'ın 2013 yılından beri Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili yasal distribütörü olduğuna işaret edilerek, Sinovac firmasının, tüm dünyaya uyguladığı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte yüzde 50 peşin ödeme şartından, Türkiye'nin mevzuatlarına uymadığı için "risklerin bir kısmını Keymen İlaç'ın karşılaması" ile vazgeçildiği belirtildi. "Ticari mapsuplaşma" Açıklamada "Devlet Malzeme Ofisinden peşin ödeme ya da avans alınmadığı için firmamızca yapılan bunca ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır" denilerek "Özetle bu süreç üretici firma ile tam ve tek yetkili distribütör arasındaki bir ticari mahsuplaşma işlemidir. Sinovac firması ile yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon doz aşının hibe edilmesi söz konusu olmayıp, alınan bütçenin her kuruşunun karşılığı vardır" denildi.

Keymen İlaç açıklamasında giderlerini şu şekilde detaylandırdı: "Tüm dünyada enjektör ve vial sıkıntısı yaşanmaktayken dolum için gerekli tüm malzemenin temini ve yatırımlar, Keymen İlaç tarafından zamanında yapılmış, maliyeti firmamızca karşılanmıştır. Sözleşme gereği Devlet Malzeme Ofisi'ne verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışı, şirketimiz tarafımızdan karşılanmıştır. Bu yatırımlar ciddi yatırımlar olup Devlet Malzeme Ofisinden sözleşmeye istinaden tek kuruş avans veya peşin ödeme alınmadığı gibi, kamu bankalarından da tek kuruş kredi kullanılmamıştır." Açıklamada Keymen İlaç'ın faz 3 aşı çalışmasının Türkiye'de yapılması için yasal izin ve etik kurul başvurularını yaparak "milyonlarca dolara mal olan ve bu maliyetin tamamına yakını Keymen İlaç tarafından hiçbir ticari beklenti olmaksızın ve tüm riskler göze alınarak karşılanan bir çalışmanın altına girmiştir" denildi. "Ticari sır" olması Sinovac'ın tercihi