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’Kezban Teyze’nin güneş enerji santrali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 08:50 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan Kezban Karaman, Almanya’da gördüğü güneş enerji santral sistemini köyüne kurdu.Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 61 yaşındaki Kezban Karaman, santralden yaz-kış demeden verim alırken, devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor.

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan Kezban Karaman, Almanya’da gördüğü güneş enerji santral sistemini köyüne kurdu.
Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 61 yaşındaki Kezban Karaman, santralden yaz-kış demeden verim alırken, devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor. Karaman, Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi ve santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı.
Kezban Karaman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik üretmeyi çok önceden beri çok seven birisiyim. Yapılacak olan şeyleri yapmak isterim. Bu enerji santral sisteminin yapılmış hallerini de Almanya’da gördüm. Daha sonra Sinop’ta ise yaptırdım. Güneşin elektriği nasıl ürettiğini çok merak ederdim. Çocukluğumdan beri hep böyle şeyleri merak ederdim. Sonra ise yaptırdım. İnşallah rüzgar türbini de yaptırmak istiyorum. Güneşe para vermiyorsun. İşçi parası yok. Güzel bir yatırım. Aslında devlet ufak girişimcilere destek versek herkes yaptırsa evlerinin üzerine o zaman herkes kendi elektriğini üretir. Ben az bir bedel de olsa vergisini ödüyorum. Devlette kazanıyor. Yani bu temiz bir enerji” dedi.

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